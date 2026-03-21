Ferrara: “Salvezza priorità, ma un trofeo muterebbe il giudizio sulla stagione”

"È una stagione da tutto o niente, salvarla sarebbe prezioso. Non solo per il trofeo, ma per quello che significherebbe: Europa League"

Redazione VN 21 marzo - 13:24

Benedetto Ferrara è intervenuto ospite di "A pranzo con il Pentasport", in onda su Radio Bruno:

Tre vittorie consecutive? "Servono per levarsi di dosso l'ansia che non aiuta mai a giocare bene. La Fiorentina ha portato in fondo tre risultati importanti, in campionato e per andare avanti in Coppa, verso la Finalissima. Per accrescere l'autostima in questi giocatori in un'annata disgraziata. Salvare questa stagione sarebbe prezioso, non solo per il trofeo, ma per quello che significherebbe in una stagione così: Europa League. È una stagione da tutto o niente, ma io spero nel tutto ovviamente. Mi piace crederci, anche se ovviamente la salvezza è prioritaria. Vanoli ha sofferto in questi mesi, glielo si legge in faccia. Ha lavorato su una squadra a pezzi, così come lo era lo società. Non è stato facile, ma ora si vedono i risultati. Anche se in campionato non si è ancora al sicuro, bisogna mettersi in sicurezza".

Equilibrio? "Lo speriamo, è una speranza nelle prestazioni e nell'atteggiamento. Ora c'è l'Inter che non è certo un partita facile. C'è da trovare coerenza, troppe volte abbiamo salutato la rinascita della Fiorentina e siamo stati smentiti. Mi hanno stupito le dichiarazioni dei calciatori che hanno detto che finalmente hanno compreso la situazione in cui si trova la squadra. A fine stagione quando saremo salvi, e magari con qualcosa di bello, spero la lettura ci avrà insegnato molto, perché i tifosi non se la meritano un'altra così. I segnali di inversione di tendenza ci sono, ora vanno confermato. Come il gol di Pongracic da 55 metri che non ti saresti mai aspettato"

Inter? "Non è proibitiva, non è in un momento particolarmente brillante nonostante sia prima. Ti fa giocare, gli spazi li trovi e sta a te sfruttarli. Bisogna capire se questi giocatori hanno davvero una coscienza diversa. La Fiorentina se la può giocare, contro le squadre sulla carta più forti ha sempre giocato meglio. Quella dell'anno scorso è stata una partita surreale, in piena emergenza. Con quello spirito potrebbe far bene anche domani sera".