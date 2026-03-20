In conferenza stampa dopo Genoa-Udinese 0-2 l'allenatore del Grifone Daniele De Rossi mostra tutto il suo disappunto per il risultato:
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L’Udinese espugna il Ferraris, De Rossi: “Pure il pareggio ci stava stretto”
Le parole del tecnico rossoblù dopo lo 0-2 per i friulani
E' molto facile analizzare questa partita, è stata condotta da noi e pure il pareggio ci sarebbe stato stretto. Questo è il bello, o il brutto, del calcio. Abbiamo sbagliato dei gol per una questione di centimetri, mi resta l'orgoglio di aver visto la mia squadra esprimersi molto bene e messa in campo in modo ottimale. Squadra delusa negli spogliatoio? Ci siamo già passati, dobbiamo vedere le cose con lucidità, sapendo che in area di rigore, sia quella avversaria che la nostra, dobbiamo essere perfetti.
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