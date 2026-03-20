Apolloni su Fagioli: “Stagione altalenante, ma Gattuso poteva dargli una chance”

Fagioli durante questa stagione ha avuto un rendimento un po’ altalenante, però nelle ultime partite sta facendo vedere buone cose. Forse Gattuso pensa che non sia ancora al top della forma, ma secondo me poteva anche dargli una chance perché è un giocatore che ha qualità e prospettiva da Nazionale. La chiamata di Niccolò Pisilli invece non mi sorprende: sta disputando un ottimo campionato con la Roma ed è diventato un elemento importante. Anche Locatelli sta facendo una stagione di grande livello, così come Cristante. Un gradino sotto, ma comunque con margini di crescita interessanti, c’è Davide Frattesi.