Gianfranco Monti, ospite negli studi del Pentasport, ha analizzato il momento in casa Fiorentina dopo le due vittorie consecutive messe a segno dalla squadra di Paolo Vanoli.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “La Fiorentina è una squadra strana. Kean? Ecco cosa penso”
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Monti: “La Fiorentina è una squadra strana. Kean? Ecco cosa penso”
Le parole di Gianfranco Monti ospite negli studi del Pentasport
La Fiorentina è una squadra strana, ma quest'anno è così e va bene. Sono contentissimo del passaggio del turno, adesso entriamo nella fase divertente della coppa. Ripeto, la Fiorentina è una squadra strana; secondo voi è scritto che domenica perderemo con l'Inter? In questo momento qui abbiamo solo da perdere e domenica se la deve giocare; in questo momento non dobbiamo essere belli ma salvarci il prima possibile e andare avanti in coppa per provare a riscattare la stagione. Comuzzo? Tutti si aspettano da lui dopo la scorsa stagione e, purtroppo, sta pagando questa pressione.
Kean e la sostituzione—
Io sono d'accordo con quello che ha detto Vanoli. Ovviamente poteva evitare quegli atteggiamenti, ma io ho visto la sua rabbia come la voglia di poter far qualcosa. Li per lì mi ha dato fastidio, ma preferisco vedere questo che indifferenza. Ieri non è stata la sua partita come di molti altri. Da lui ti aspetti il giocatore che entra in campo e risolve la partita, ma quest'anno nessuno può darti questo. Gerarchie degli attaccanti cambiate? Secondo me no, ad ora Piccoli è ancora dietro a Kean.
Il futuro—
Mi piacerebbe vedere a Firenze un allenatore di peso, cosa che a Firenze non si vede da tempo. Qualcuno con il pedigree internazionale: Sarri, De Zerbi.. Una vittoria della Conference non credo possa cambiare le possibilità di permanenza di Vanoli sulla panchina della Fiorentina.
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