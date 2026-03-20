Bocci: “Kean? La sua rabbia è positiva. Serviva subire gol per iniziare a giocare?”

Il giornalista sportivo Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la prestazione della Fiorentina nella sfida di coppa. Nel suo intervento ha analizzato l’atteggiamento della squadra tra primo e secondo tempo, soffermandosi anche sulla reazione del gruppo e sulla reazione di Moise Kean al cambio dettato da Vanoli. Le sue dichiarazioni: