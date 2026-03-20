Il giornalista sportivo Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la prestazione della Fiorentina nella sfida di coppa. Nel suo intervento ha analizzato l’atteggiamento della squadra tra primo e secondo tempo, soffermandosi anche sulla reazione del gruppo e sulla reazione di Moise Kean al cambio dettato da Vanoli. Le sue dichiarazioni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Kean? La sua rabbia è positiva. Serviva subire gol per iniziare a giocare?”
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Bocci: “Kean? La sua rabbia è positiva. Serviva subire gol per iniziare a giocare?”
Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport per analizzare la Fiorentina dopo il passaggio del turno in Conference League
Perché abbiamo dovuto subire gol per iniziare a giocare? Quello che hai fatto nel secondo tempo dovevi metterlo in atto già nei primi 45 minuti e mettere al sicuro il risultato. Quello che mi è piaciuto, sia all'andata che al ritorno, è stata la reazione della squadra; hanno dimostrato di tenerci alla coppa. Kean? Per i 10 giorni precedenti alla partita si diceva che lui pensasse solo alla Nazionale, la rabbia di ieri invece è la prova di quanto ci tenga. Io sono dell'idea che Vanoli avesse già programmato di farlo giocare un'ora al di là del risultato. Domenica già mi aspetto un altro tipo di partita da parte sua, la partita di ieri serviva per togliere la ruggine.
Parisi—
Da qualche partita è il miglior giocatore della Fiorentina. Per come la vedo io deve giocare davanti, ha voglia di rischiare e giocare sull'uno contro uno.
La scelta del portiere—
Christensen ha qualche responsabilità sul gol e nel primo tempo ci ha fatto spaventare con l'uscita nel primo tempo. Però dobbiamo dire che è stato molto lucido sull'episodio del rigore; 9 portieri su 10 non tolgono le mani. Ai quarti però, se tieni davvero a questi coppa, deve giocare De Gea.
L'Inter—
La squadra di Chivu non è nel suo miglior momento ma io non voglio illudermi; l'Inter ha lavorato tutta la settimana in vista di questa partita e recupera Calhanoglu. La buona notizia è che Lautaro Martinez non ci sarà. La Fiorentina deve giocare con la serenità di chi ha vinto a Cremona ma con la voglia di provare a ribaltare il pronostico. L'Inter non può permettersi distrazioni e verrà per vincere, questo può essere un vantaggio nelle ripartenze.
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