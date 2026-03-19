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La Germania dirama la lista dei convocati: la scelta su Gosens non sorprende

La Germania dirama la lista dei convocati: la scelta su Gosens non sorprende - immagine 1
La Germania dirama i convocati per ni due impegni previsti in questa sosta Nazionali. Robin Gosens non partirà con la sua Nazionale
Redazione VN

La Serie A, dopo il turno di questo weekend, si prepara a fermarsi per fare spazio alla sosta Nazionali. La Germania, che sarà impegnata in due amichevoli il 27 e 30 marzo contro  Svizzera e Ghana, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista dei due impegni. La scelta di Julian Nagelsmann su Robin Gosens non sorprende più di tanto: il terzino viola non è rientrato nei 36 chiamati dal tecnico della Germania e quindi non partirà con la propria Nazionale. Ecco la lista completa:

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