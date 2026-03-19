La Germania dirama la lista dei convocati: la scelta su Gosens non sorprende

La Serie A, dopo il turno di questo weekend, si prepara a fermarsi per fare spazio alla sosta Nazionali. La Germania, che sarà impegnata in due amichevoli il 27 e 30 marzo contro Svizzera e Ghana, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista dei due impegni. La scelta di Julian Nagelsmann su Robin Gosens non sorprende più di tanto: il terzino viola non è rientrato nei 36 chiamati dal tecnico della Germania e quindi non partirà con la propria Nazionale. Ecco la lista completa: