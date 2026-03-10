Kospo, niente chiamata con i grandi. Si ‘consola’ con l’Under 21

Dopo aver trascorso l'ultimo mese ai box per un infortunio alla caviglia Eman Kospo è pronto per rispondere alla chiamata dell'Under 21 bosniaca. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il classe 2007 figurerà nella lista che nelle prossime ore verrà diramata dal ct Slobodan Starčević per le gare contro Slovenia e Israele per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Una piccola consolazione per il classe 2007, che si è visto precludere la chiamata con i grandi proprio per lo stop subito in un Fiorentina-Napoli Primavera. La Bosnia, tra l'altro, potrebbe trovare l'Italia nell'eventuale finale playoff che vale il Mondiale.