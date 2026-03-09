Croazia, ecco i convocati per le amichevoli: la scelta su Pongracic

Viola News
I n vista delle due amichevoli contro Colombia Brasile che si giocheranno ad Orlando, negli Stati Uniti, il 26 e il 31 di marzo, il Ct croato ha chiamato 26 giocatori e ha inviato anche nove pre-convocazioni che attiverà se necessario in vista del raduno della nazionale previsto per il 23 marzo. In questo secondo elenco figura anche il difensore centrale della Fiorentina Pongracic

Croazia, i convocati per le amichevoli di marzo

Portieri : Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Difensori : Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Centrocampisti : Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Sucic, Martin Baturina, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Attaccanti : Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

Pre-convocati : Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković

