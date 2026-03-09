Croazia, ecco i convocati per le amichevoli: la scelta su Pongracic

I n vista delle due amichevoli contro Colombia e Brasile che si giocheranno ad Orlando, negli Stati Uniti, il 26 e il 31 di marzo, il Ct croato ha chiamato 26 giocatori e ha inviato anche nove pre-convocazioni che attiverà se necessario in vista del raduno della nazionale previsto per il 23 marzo. In questo secondo elenco figura anche il difensore centrale della Fiorentina Pongracic.