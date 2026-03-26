Che per Moise Kean l'Italia conti davvero tanto non è più un segreto. Stasera contro l'Irlanda del Nord, per lui sarà una partita importantissima. Il Corriere Fiorentino rivela la presenza di mamma Isabel in tribuna a Bergamo. Segnale di come l'attaccante della Fiorentina ci tenga davvero alla Nazionale:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio rivela: “Presenza speciale in tribuna a Bergamo per Moise Kean”
Corriere Fiorentino
CorFio rivela: “Presenza speciale in tribuna a Bergamo per Moise Kean”
Una gara che vale una stagione per Moise Kean
Ci sarà anche mamma Isabel, stasera, a Bergamo. E Moise ovviamente farà di tutto e di più pur di regalarle una gioia. Perché il loro è un rapporto impossibile da spiegare. Un legame forte, fortissimo, a cui il centravanti della Fiorentina e della Nazionale tiene forse più che a qualsiasi altra cosa al mondo. «Mi ha fatto anche da padre — ha raccontato lui stesso — lei e mio fratello ci sono sempre stati nei momenti difficili e ne abbiamo avuti tanti». Una donna speciale, Isabel, arrivata a Vercelli nel 1990 dalla Costa d’Avorio sperando di trovare un futuro migliore. Una storia dura, ma dal lieto, lietissimo fine. «Io lo chiamo Mosè — spiegò lei — perché la sua nascita è stata un miracolo. I dottori mi dissero che dopo suo fratello Giovanni non avrei potuto avere altri figli ma una notte ho sognato Mosé, era venuto per aiutarmi, e quattro mesi dopo sono rimasta di nuovo incinta». Il resto, è il racconto di un’avventura che oggi si aggiornerà di un nuovo, determinante capitolo. Un appuntamento con la storia, il primo spareggio Mondiale contro l’Irlanda del Nordo. Per l’Italia, ovviamente, e per Kean. Uno che non ha ancora giocato né un Mondiale né un Europeo e che proprio per questo è pronto a dare il meglio di sé pur di trascinare i compagni negli Usa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA