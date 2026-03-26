Domani la Croazia sarà impegnata nella prima di due amichevoli di lusso negli Stati Uniti. L'avversario più prestigioso sarà il Brasile di Ancelotti, mercoledì 1 aprile. Il primo invece sarà la Colombia che si gioca ad Orlando. Il Ct della Nazionale a scacchi Zlatko Dalic ha annunciato la titolarità di Marin Pongracic:
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VIOLA NEWS nazionali Pongracic, Ct Croazia annuncia: “Giocherà titolare”. Il modulo però sorprende
fuori ruolo?
Pongracic, Ct Croazia annuncia: “Giocherà titolare”. Il modulo però sorprende
Pongracic titolare nella sua Nazionale: il Ct della Croazia Dalic lo riporta in un ruolo in cui ha fatto fatica con la Fiorentina
All'inizio non ero entusiasta della difesa a tre, ma con Luka Vuskovic che gioca benissimo in quella posizione ed Erlic sono convinto, Pongracic giocherà come centrale di sinistra.
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