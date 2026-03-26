Pongracic, Ct Croazia annuncia: “Giocherà titolare”. Il modulo però sorprende

Domani la Croazia sarà impegnata nella prima di due amichevoli di lusso negli Stati Uniti. L'avversario più prestigioso sarà il Brasile di Ancelotti, mercoledì 1 aprile. Il primo invece sarà la Colombia che si gioca ad Orlando. Il Ct della Nazionale a scacchi Zlatko Dalic ha annunciato la titolarità di Marin Pongracic: