Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Pongracic, Ct Croazia annuncia: “Giocherà titolare”. Il modulo però sorprende

fuori ruolo?

Pongracic, Ct Croazia annuncia: “Giocherà titolare”. Il modulo però sorprende

Pongracic
Pongracic titolare nella sua Nazionale: il Ct della Croazia Dalic lo riporta in un ruolo in cui ha fatto fatica con la Fiorentina
Redazione VN

Domani la Croazia sarà impegnata nella prima di due amichevoli di lusso negli Stati Uniti. L'avversario più prestigioso sarà il Brasile di Ancelotti, mercoledì 1 aprile. Il primo invece sarà la Colombia che si gioca ad Orlando. Il Ct della Nazionale a scacchi Zlatko Dalic ha annunciato la titolarità di Marin Pongracic:

All'inizio non ero entusiasta della difesa a tre, ma con Luka Vuskovic che gioca benissimo in quella posizione ed Erlic sono convinto, Pongracic giocherà come centrale di sinistra.

Leggi anche
Viola in Nazionale: Kean speranze mondiali, stasera guida l’attacco azzurro
Baldini (CT U21): “Vi spiego perché Kayode è stato convocato in ritardo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA