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Baldini (CT U21): “Ecco perché Kayode è stato convocato in ritardo”

Kayode
Le parole di Silvio Baldini sull'ex Fiorentina Kayode
Redazione VN

Silvio Baldini, CT della Nazionale U21 Italiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani con la Macedonia del Nord, soffermandosi anche sull'ex Fiorentina Kayode. Ecco le sue parole:

Kayode è stato convocato a settembre scorso, ma non ha avuto l’idoneità fisica perché in Italia i parametri sono molto più severi che in Inghilterra. Lì poteva giocare, da noi no, altrimenti Kayode sarebbe stato sempre con noi. È arrivato in ritardo perché lunedì scorso è andato a Roma, si è sottoposto ad alcune visite per l’idoneità che ieri ha ottenuto. Non capisco perché non avremmo dovuto convocarlo quando già in passato è stato campione d’Europa con l’Under 19

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