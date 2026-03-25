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VIDEO – Vlahovic rimpiange i vecchi tempi? Ecco la risposta a un bambino

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Siparietto divertente con Dusan Vlahovic: un bambino gli chiede “Quanto sei forte?” e la risposta dell’attaccante diventa subito virale
Redazione VN

Siparietto divertente con protagonista Dusan Vlahovic, che si è reso protagonista di un momento diventato subito virale. Durante un incontro con i tifosi, un bambino gli ha fatto una domanda tanto semplice quanto diretta: “Quanto sei forte?”. La risposta dell’attaccante della Fiorentina non si è fatta attendere ed è stata accompagnata da un sorriso: “Una volta…”, lasciando tutti a ridere. Ecco il video:

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