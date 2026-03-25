Under 21: Kayode escluso, anzi no. L’ex viola chiamato “in differita”

L’Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini è in ritiro da lunedì al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove sta preparando i prossimi impegni di qualificazione all’Europeo 2027. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 alle 18.15 allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli contro la Macedonia del Nord, mentre martedì 31 gli Azzurrini saranno impegnati in trasferta a Boras, in Svezia.