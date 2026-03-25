L’Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini è in ritiro da lunedì al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove sta preparando i prossimi impegni di qualificazione all’Europeo 2027. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 alle 18.15 allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli contro la Macedonia del Nord, mentre martedì 31 gli Azzurrini saranno impegnati in trasferta a Boras, in Svezia.
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Under 21: Kayode escluso, anzi no. L’ex viola chiamato “in differita”
Con qualche giorno di ritardo arriva anche il terzino ex viola
Intanto, come comunicato dai canali ufficiali della FIGC, il gruppo si è arricchito di un nuovo elemento: nella serata di ieri si è aggregato al raduno anche l’esterno del Brentford ed ex viola Michael Kayode, che torna in Under 21 dopo che il suo nome era rimasto, un po' a sorpresa fuori dai convocati.
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