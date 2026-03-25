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La top 11 dei rimpianti Next Gen della Juventus: c’è anche Fagioli

Nicolò Fagioli
Negli ultimi tempi ha fatto molto discutere la politica di gestione dei ragazzi usciti dalla Next Gen da parte della Juventus
Redazione VN

"Negli ultimi anni i bianconeri hanno speso quasi 900 milioni sul mercato della prima squadra, utilizzando spesso i giovani della Next Gen come bancomat. Adesso, però, si ritrovano alle prese con una serie di rimorsi". Questo l'incipit dell'approfondimento della Gazzetta dello Sport sulla Juventus e su quei giocatori cresciuti in casa e poi non valorizzati in maniera completa.

Una vera e propria top 11 dei rimpianti. In porta Motta, in difesa Savona, de Winter, Huijsen, Muharemovic e Dragusin. In avanti Soulè, Kaio Jorge e Correia. Mediana con Barrenechea e Nicolò Fagioli. Ecco cosa scrive la Rosea riguardo all'attuale centrocampista viola.

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Era stato investito di un grande futuro da Massimiliano Allegri fin da quando giocava nella Primavera, ma alla fine, complice anche il caso calcioscommesse, Fagioli alla Juve non è mai riuscito ad affermarsi. Finito ai margini nella gestione Thiago Motta, nel gennaio 2025 viene ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla Fiorentina per una cifra complessiva di 16 milioni. Dopo la fatica iniziale, negli ultimi mesi si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti italiani e, se venisse messo sul mercato, non varrebbe meno di 20 milioni.

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