La top 11 dei rimpianti Next Gen della Juventus: c’è anche Fagioli

Era stato investito di un grande futuro da Massimiliano Allegri fin da quando giocava nella Primavera, ma alla fine, complice anche il caso calcioscommesse, Fagioli alla Juve non è mai riuscito ad affermarsi. Finito ai margini nella gestione Thiago Motta, nel gennaio 2025 viene ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla Fiorentina per una cifra complessiva di 16 milioni. Dopo la fatica iniziale, negli ultimi mesi si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti italiani e, se venisse messo sul mercato, non varrebbe meno di 20 milioni.
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