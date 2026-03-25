La top 11 dei rimpianti Next Gen della Juventus: c’è anche Fagioli

"Negli ultimi anni i bianconeri hanno speso quasi 900 milioni sul mercato della prima squadra, utilizzando spesso i giovani della Next Gen come bancomat . Adesso, però, si ritrovano alle prese con una serie di rimorsi". Questo l'incipit dell'approfondimento della Gazzetta dello Sport sulla Juventus e su quei giocatori cresciuti in casa e poi non valorizzati in maniera completa.

Una vera e propria top 11 dei rimpianti. In porta Motta, in difesa Savona, de Winter, Huijsen, Muharemovic e Dragusin. In avanti Soulè, Kaio Jorge e Correia. Mediana con Barrenechea e Nicolò Fagioli. Ecco cosa scrive la Rosea riguardo all'attuale centrocampista viola.