Aleksadar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina:
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Inter, Kolarov: “Sembra tutto dovuto, mica la Fiorentina è l’ultima arrivata”
Il secondo di Chivu si sfoga contro le critiche
Ci sta mancando un po' di cattiveria, velocità, non siamo nel nostro miglior momento. Gli attaccanti per il nostro gioco sono fondamentali, non vorrei però parlare solo di loro perché bisogna arrivare bene anche da dietro. Oggi le punte hanno fatto un buon lavoro. La sosta fa sempre bene, cercheremo di recuperare le energie, comunque la Fiorentina non è proprio l'ultima arrivata, specie nelle ultime giornate, ci sta anche di pareggiare. Capisco tutto però bisogna anche ricordare che se l'Inter sta a +6 qualcosa di buono l'ha fatto.
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