Aleksandar Kolarov, secondo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Fiorentina:
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Inter, Kolarov: “Prima volta da solo senza Chivu, ma la squadra mi dà fiducia”
Il tecnico rumeno è squalificato e allora tocca al vice serbo
Sono abbastanza tranquillo: è la prima volta da solo ma sono fiducioso vedendo la squadra. Loro ci trasmettono la serenità. La squadra sta benissimo: vogliamo fare una grande partita, ma dopo l'Atalanta è caso chiuso.
Ultime uscite—
Sono capitate varie cose nel campionato, ma la squadra è in ripresa e si è allenata benissimo: cercheremo di fare un'ottima gara, vogliamo dire la nostra. Nelle ultime due non siamo stati brillantissimi, ma ci siamo allenati bene e vogliamo fare una partita molto aggressiva come fatto in tutto il campionato: è una grande occasione per fare bene come tutto l'anno.
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