Inter, Akanji: “Pensiamo anche ai clean sheet, serve vincere prima della sosta”

Senza Chivu? All fine siamo noi che prendiamo le decisioni in campo. Ci sarà Kolarov in panchina, anche in allenamento ha il suo ruolo, vediamo come sarà senza il mister in panchina. Milan e Napoli? Oggi è una partita veramente importante, soprattutto vincere prima della sosta ti dà fiducia. Pensiamo anche al clean sheet, dobbiamo lasciare i giocatori più tecnici libero di esprimersi. Italia al Mondiale? Spero che si qualifichi, non vedo l’ora di giocare contro i miei compagni. Spero possano farcela.