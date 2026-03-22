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Inter, Akanji: “Pensiamo anche ai clean sheet, serve vincere prima della sosta”

Inter, Akanji: “Pensiamo anche ai clean sheet, serve vincere prima della sosta” - immagine 1
Il leader difensivo dei nerazzurri non vuole fare prigionieri
Redazione VN

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della sfida in casa della Fiorentina:

Senza Chivu? All fine siamo noi che prendiamo le decisioni in campo. Ci sarà Kolarov in panchina, anche in allenamento ha il suo ruolo, vediamo come sarà senza il mister in panchina. Milan e Napoli? Oggi è una partita veramente importante, soprattutto vincere prima della sosta ti dà fiducia. Pensiamo anche al clean sheet, dobbiamo lasciare i giocatori più tecnici libero di esprimersi. Italia al Mondiale? Spero che si qualifichi, non vedo l’ora di giocare contro i miei compagni. Spero possano farcela.

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