Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai media presenti a margine dell'Assemblea odierna della Lega Serie A: non poteva mancare la domanda sul rigore non concesso ai nerazzurri per il presunto mani di Pongracic.
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VIOLA NEWS altre news altre di serie a Marotta: “Pongracic? Valutazioni troppo soggettive. Auspico più omogeneità”
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Marotta: “Pongracic? Valutazioni troppo soggettive. Auspico più omogeneità”
IL commento del numero uno dell'Inter
Per quanto riguarda l’incontro con Rocchi, la Lega ha comunicato per tempo che la riunione era stata sospesa: non so bene i motivi, ma sono validi. Sul resto, siamo davanti a una pletora di esperti, stamattina ho letto tanti opinionisti e varisti aggiunti che hanno acclarato che era calcio di rigore. Mi limito a questa valutazione, potete fare anche le vostre. Non facciamo le vittime, dico solo che ci deve essere uniformità di valutazione: il protocollo deve essere applicato in modo omogeneo e l’arbitro deve essere centrale, certi episodi vengono valutati in modo troppo soggettivo, non usando elementi oggettivi. Auspico veramente che dalla prossima stagione si arrivi a un protocollo omogeneo e anche a un tipo di arbitraggio, perché ci sono arbitraggi che portano a più ammonizioni e altri a meno. Sono valutazioni da analizzare per il bene del calcio, non mi ci addentro.
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