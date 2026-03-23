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Marotta: “Pongracic? Valutazioni troppo soggettive. Auspico più omogeneità”

Marotta: “Pongracic? Valutazioni troppo soggettive. Auspico più omogeneità” - immagine 1
IL commento del numero uno dell'Inter
Redazione VN

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai media presenti a margine dell'Assemblea odierna della Lega Serie A: non poteva mancare la domanda sul rigore non concesso ai nerazzurri per il presunto mani di Pongracic.

Per quanto riguarda l’incontro con Rocchi, la Lega ha comunicato per tempo che la riunione era stata sospesa: non so bene i motivi, ma sono validi. Sul resto, siamo davanti a una pletora di esperti, stamattina ho letto tanti opinionisti e varisti aggiunti che hanno acclarato che era calcio di rigore. Mi limito a questa valutazione, potete fare anche le vostre. Non facciamo le vittime, dico solo che ci deve essere uniformità di valutazione: il protocollo deve essere applicato in modo omogeneo e l’arbitro deve essere centrale, certi episodi vengono valutati in modo troppo soggettivo, non usando elementi oggettivi. Auspico veramente che dalla prossima stagione si arrivi a un protocollo omogeneo e anche a un tipo di arbitraggio, perché ci sono arbitraggi che portano a più ammonizioni e altri a meno. Sono valutazioni da analizzare per il bene del calcio, non mi ci addentro.

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