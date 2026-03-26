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VIDEO Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui
Italia-Irlanda del Nord alle 20.45. Gattuso sceglie Kean e Retegui per l'attacco, centrocampo con Locatelli, Tonali e Barella
Il grande giorno è arrivato: l'Italia questa sera a Bergamo (ore 20.45) non può sbagliare. Contro l'Irlanda Del Nord gli Azzurri devono staccare il pass per la finale playoff