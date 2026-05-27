L’Atalanta perde un altro big. Ederson ad un passo dal Manchester United

L'Atalanta è pronta a salutare Ederson. Il Manchester United è ad un passo dal brasiliano

La politica dell'Atalanta sui trasferimenti non è mai cambiata negli anni. Gli orobici hanno spesso ceduto i loro big a cifre elevate, rimpiazzandoli con nuovi talenti. L'ultima caso potrebbe essere Ederson, ad un passo dal Manchester United. I Red Devils vogliono rinforzare il centrocampo, vista la partenza di Casemiro e la delusione Ugarte. Secondo Sky, la trattativa è ormai in via di definizione. 45 milioni netti, mentre per Ederson è pronto un contratto di 5 milioni a stagione.