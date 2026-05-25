Tudor torna in Italia? “Proposto a due club di A”. Cosa lo lega a Paratici

Ricomincia a muoversi qualcosa attorno al tecnico croato dopo i due esoneri di Juventus e Tottenham

Redazione VN 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 18:15)

Igor Tudor può tornare ad allenare in Serie A? Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il tecnico croato sarebbe stato proposto a due club di Serie A nelle ultime ore.

Tudor e Paratici story — I nomi delle società non sono stati rivelati, ma uno dei collegamenti potrebbe portare proprio a Firenze. Alcune panchine libere (Atalanta e Lazio) si stanno riempiendo e, dunque, l'ipotesi potrebbe andare a incastro.

Il motivo principale è il rapporto con Fabio Paratici. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus nella stagione 2020/2021, quando Tudor faceva parte dello staff tecnico di Andrea Pirlo.

C’è poi un altro dettaglio che collega indirettamente i due percorsi: il passato al Tottenham. Tudor è stato recentemente esonerato dal club inglese dopo l’ultima parte di stagione, mentre Paratici, pur non essendo più formalmente operativo al Tottenham al momento dell’arrivo del croato, potrebbe aver avuto in qualche modo un'influenza (indiretta) nel suo arrivo sponda Spurs. I due, come sottolineato precedentemente, hanno avuto già modo di lavorare insieme ai tempi della Juventus di Pirlo. Al momento, però, parliamo soltanto di congetture e non di informazioni confermate.

Di certo la Fiorentina sta valutando diversi profili. Dopo i contatti concreti con Fabio Grosso e le riflessioni ancora aperte sul futuro di Paolo Vanoli, anche Tudor potrebbe rientrare tra gli allenatori monitorati dal club viola.