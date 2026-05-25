Sarri all’Atalanta, è fatta. Moretto: “Pronto un triennale”

E' fatta per l'approdo di Sarri all'Atalanta: il tecnico toscano saluta la Lazio dopo solo una stagione dal suo ritorno

Maurizio Sarri è pronto a diventare il nuovo allenatore della Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo tra il tecnico toscano e il club bergamasco sarebbe già stato definito, con le firme attese a breve.