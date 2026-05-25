Maurizio Sarri è pronto a diventare il nuovo allenatore della Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo tra il tecnico toscano e il club bergamasco sarebbe già stato definito, con le firme attese a breve.
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Sarri all’Atalanta, è fatta. Moretto: “Pronto un triennale”
E' fatta per l'approdo di Sarri all'Atalanta: il tecnico toscano saluta la Lazio dopo solo una stagione dal suo ritorno
Sarri prenderebbe così il posto di Raffaele Palladino, chiudendo uno dei valzer di panchine più importanti dell’estate italiana. Secondo Matteo Moretto per l'ormai ex tecnico della Lazio (chi al suo posto?) è pronto un contratto di tre anni.
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