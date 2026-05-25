Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, Andoni Iraola sarebbe stato proposto al club azzurro da un intermediario nella scorsa settimana, in uno scenario che potrebbe aprirsi qualora si concretizzasse l’addio di Antonio Conte.
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VIOLA NEWS calciomercato Iraola, in Italia non c’è solo la Fiorentina. Schira: “Proposto a una big di Serie A”
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Iraola, in Italia non c’è solo la Fiorentina. Schira: “Proposto a una big di Serie A”
Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, Andoni Iraola sarebbe stato proposto al club azzurro da un intermediario nella scorsa settimana, in uno scenario che potrebbe aprirsi qualora si concretizzasse l’addio di Antonio Conte. Iraola,...
Iraola, reduce da una stagione storica alla guida del Bournemouth culminata con la qualificazione in Europa League, è pronto a lasciare l’Inghilterra dopo aver compiuto un vero capolavoro tecnico.
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