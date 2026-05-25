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Iraola, in Italia non c’è solo la Fiorentina. Schira: “Proposto a una big di Serie A”

Andoni Iraola
Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, Andoni Iraola sarebbe stato proposto al club azzurro da un intermediario nella scorsa settimana, in uno scenario che potrebbe aprirsi qualora si concretizzasse l’addio di Antonio Conte. Iraola,...
Redazione VN

Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, Andoni Iraola sarebbe stato proposto al club azzurro da un intermediario nella scorsa settimana, in uno scenario che potrebbe aprirsi qualora si concretizzasse l’addio di Antonio Conte.

Iraola, reduce da una stagione storica alla guida del Bournemouth culminata con la qualificazione in Europa League, è pronto a lasciare l’Inghilterra dopo aver compiuto un vero capolavoro tecnico.

Iraola, in Italia non c’è solo la Fiorentina. Schira: “Proposto a una big di Serie A”- immagine 2
LONDON, ENGLAND - APRIL 11: Andoni Iraola, Manager of AFC Bournemouth, during the Premier League match between Arsenal and Bournemouth at Emirates Stadium on April 11, 2026 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

 

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