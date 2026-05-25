Il nome di Francesco Farioli si aggiunge al mosaico degli allenatori accostati alla panchina della Fiorentina nel periodo recente, ma le ultime indiscrezioni sembrano chiudere, almeno per il momento, ogni spiraglio. Dopo i rumors provenienti dall’estero, Fabrizio Romano spiega che il tecnico italiano appare infatti intenzionato a proseguire la propria avventura con Porto. Club portoghese con cui con cui disputerà la prossima Champions League.
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VIOLA NEWS calciomercato Per Farioli resta uno spiraglio? Romano spiega: “Ecco le sue volontà”
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Per Farioli resta uno spiraglio? Romano spiega: “Ecco le sue volontà”
Il mosaico degli allenatori sembra piano piano prendere forma: il sogno Farioli è però ancora possibile? Fabrizio Romano fa chiarezza
Una notizia che, indirettamente, restringe ulteriormente il cerchio attorno alla scelta della Fiorentina. Perché mentre Farioli programma già il futuro in Portogallo insieme al presidente André Villas-Boas e alla dirigenza del Porto, a Firenze il casting sembra ormai essersi trasformato in un vero e proprio duello: Paolo Vanoli contro Fabio Grosso.
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