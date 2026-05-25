Per Farioli resta uno spiraglio? Romano spiega: “Ecco le sue volontà”

Il mosaico degli allenatori sembra piano piano prendere forma: il sogno Farioli è però ancora possibile? Fabrizio Romano fa chiarezza

Una notizia che, indirettamente, restringe ulteriormente il cerchio attorno alla scelta della Fiorentina. Perché mentre Farioli programma già il futuro in Portogallo insieme al presidente André Villas-Boas e alla dirigenza del Porto, a Firenze il casting sembra ormai essersi trasformato in un vero e proprio duello: Paolo Vanoli contro Fabio Grosso.