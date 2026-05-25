1 di 6 Grosso o Vanoli, pro e contro: chi si prende la panchina? Confronto e alternative

Nelle ultime ore emerge con forza la candidatura di Grosso.Via ai contatti per portarlo alla Fiorentina. Il Sassuolo resta però sembra bottega cara e difficile da smuovere dalle proprie volontà. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e Carnevali si è mostrato tutt'altro che propenso a lasciarlo andare.