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VIDEO – Vieira si dichiara: “Pronto a trovare un progetto in Serie A”

Patrick Vieira
Patrick Vieira parla del suo futuro da allenatore: "Ho esperienza. Sono pronto per aiutare una società a crescere"
Redazione VN

Patrick Vieira è uno degli ultimi nomi candidati come possibile nuovo allenatore della Fiorentina. In una sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato esplicitamente le proprie volontà per il suo futuro di allenatore dopo l'esperienza al Genoa. Qui di seguito il video:

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