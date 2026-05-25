Patrick Vieira è uno degli ultimi nomi candidati come possibile nuovo allenatore della Fiorentina. In una sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato esplicitamente le proprie volontà per il suo futuro di allenatore dopo l'esperienza al Genoa. Qui di seguito il video:
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VIOLA NEWS calciomercato VIDEO – Vieira si dichiara: “Pronto a trovare un progetto in Serie A”
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VIDEO – Vieira si dichiara: “Pronto a trovare un progetto in Serie A”
Patrick Vieira parla del suo futuro da allenatore: "Ho esperienza. Sono pronto per aiutare una società a crescere"
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