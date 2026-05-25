Entro la giornata di mercoledì sarà chiaro se la Fiorentina continuerà con Paolo Vanoli o opterà per un altro allenatore. Il principale indiziato rimane Fabio Grosso che ha incontrato l'ad del Sassuolo Carnevali per capire se proseguire insieme un'altra stagione.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Non solo Grosso, spunta il nome di un altro allenatore per la panchina”
Corriere dello Sport
CorSport: “Non solo Grosso, spunta il nome di un altro allenatore per la panchina”
Oltre a Fabio Grosso, il ds Fabio Paratici, sta valutando un altro allenatore che conosce bene il campionato italiano
Tuttavia, da ieri, la rosa dei possibili allenatori si è arricchita di un altro indiziato: Patrick Vieira. Paratici ha già parlato della sua volontà di internazionalizzare la Fiorentina: il francese, sostituito a Genova da De Rossi lo scorso novembre, per esperienza e personalità corrisponde alle prerogative di cui va in cerca il responsabile dell’area tecnica. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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