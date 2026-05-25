CorSport: “Non solo Grosso, spunta il nome di un altro allenatore per la panchina”

Oltre a Fabio Grosso, il ds Fabio Paratici, sta valutando un altro allenatore che conosce bene il campionato italiano

Entro la giornata di mercoledì sarà chiaro se la Fiorentina continuerà con Paolo Vanoli o opterà per un altro allenatore. Il principale indiziato rimane Fabio Grosso che ha incontrato l'ad del Sassuolo Carnevali per capire se proseguire insieme un'altra stagione.

Tuttavia, da ieri, la rosa dei possibili allenatori si è arricchita di un altro indiziato: Patrick Vieira. Paratici ha già parlato della sua volontà di internazionalizzare la Fiorentina: il francese, sostituito a Genova da De Rossi lo scorso novembre, per esperienza e personalità corrisponde alle prerogative di cui va in cerca il responsabile dell’area tecnica. Lo riporta il Corriere dello Sport.