Grosso sul futuro: “Incontrerò la società a giorni per capire la cosa giusta da fare”

Il tecnico neroverde non si sbilancia, ma rimanda tutto a un confronto imminente con la società emiliana per capire se ci sono i presupposti per continuare insieme o se le loro strade si separeranno: " Sulle possibilità di restare al Sassuolo ? A giorni ci incontreremo e capiremo la cosa più giusta da fare . Con grande serenità . Questi due anni voglio dedicarli a mio papà, che ne ha vissuto solo una parte ma mi piace pensare che mi abbia accompagnato".

Grosso ha poi analizzato il finale di stagione in calo della sua squadra: "Dobbiamo analizzare e fare un passo indietro, scoprendo cosa è successo durante la stagione. Masono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto. In 33 giornate abbiamo raccolto 49 punti, segno di un percorso incredibile. Bello tutto quello che abbiamo fatto. Anche in questa partita col Parma avremmo potuto fare altre cose meglio, ma in determinati momenti quando non hai quell'energia fai fatica. Guardo a quello che abbiamo fatto durante l'anno e faccio i complimenti a tutti".