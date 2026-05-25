Nazione su Sabiri: “Non si allena al Viola Park, ecco quando scade il contratto”

È da tempo che il centrocampista della Fiorentina, Sabiri , non si vede al Viola Park, nonostante si ancora sotto contratto con la squadra viola . Dopo una serie di prestiti, all'inizio della stagione, il marocchino aveva trovato un po' di spazio con Stefano Pioli : 2 presenze per un totale di 40 minuti in campo.

Adesso però Sabiri è uscito nuovamente dai radar senza trovare spazio tra le rotazioni di Vanoli. In accordo con il club ha dunque lasciato Firenze senza proseguire gli allenamenti al centro sportivo. Dalle foto postate sui social, negli ultimi mesi ha visitato località esotiche, mentre nelle scorse ore ha mostrato la sua presenza a Parigi.