È da tempo che il centrocampista della Fiorentina, Sabiri, non si vede al Viola Park, nonostante si ancora sotto contratto con la squadra viola. Dopo una serie di prestiti, all'inizio della stagione, il marocchino aveva trovato un po' di spazio con Stefano Pioli: 2 presenze per un totale di 40 minuti in campo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Sabiri: “Non si allena al Viola Park, ecco quando scade il contratto”
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Nazione su Sabiri: “Non si allena al Viola Park, ecco quando scade il contratto”
Dopo aver trovato un po' di spazio con Stefano Pioli, il centrocampista Sabiri è uscito dalle rotazioni di Vanoli
Adesso però Sabiri è uscito nuovamente dai radar senza trovare spazio tra le rotazioni di Vanoli. In accordo con il club ha dunque lasciato Firenze senza proseguire gli allenamenti al centro sportivo. Dalle foto postate sui social, negli ultimi mesi ha visitato località esotiche, mentre nelle scorse ore ha mostrato la sua presenza a Parigi.
Manca poco alla sua separazione con la Fiorentina con il contratto di Sabiri che scade il 30 giugno. Lo scrive La Nazione.
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