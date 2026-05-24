Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, commenta il viaggio di Paratici e Ferrari a NY per parlare con la famiglia Commisso. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara: “Paratici e l’intoccabile e furbo Ferrari da Commisso per la paghetta”
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Ferrara: “Paratici e l’intoccabile e furbo Ferrari da Commisso per la paghetta”
Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, commenta il viaggio di Paratici e Ferrari a NY per parlare con la famiglia Commisso
Ma prima di spendere inutilmente nomi a caso sul prossimo uomo panchina (Vanoli e compreso nel gruppo) sarà bene avere in testa l'idea di ciò che si vuole fare di questa Fiorentina, soggetto smarrito del già povero calcio italiano. Questo compito spetterà a Fabio Paratici, diesse sicuramente bravo, furbo e molto ambizioso. Lui e l'intoccabile e astuto dg voleranno nel New Jersey per conoscere l'entità della paghetta. A casa della signora Catherine e del figlio Giuseppe B. i due parleranno di soldi, investimenti, euro che devono entrare, euro che potranno uscire. Ma soprattutto discuteranno di ciò che si dovrà fare per ridare un senso a una squadra stordita e umiliata da troppa incompetenza.
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