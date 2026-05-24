La Fiorentina sarà rivoltata come un calzino in estate. In tutti gli ambiti. Insomma: la rivoluzione sarà totale perché i punti interrogativi evidenziati dalla deludente stagione appena conclusa sono stati tanti. Anzi, troppi. Ecco cosa si legge, infatti, su Repubblica Firenze nell'articolo di Giuseppe Calabrese:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Necessario voltare pagina. Troppi punti interrogativi”
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Repubblica: “Necessario voltare pagina. Troppi punti interrogativi”
Dal mercato agli infortuni senza dimenticare Kean: i punti interrogativi in casa Fiorentina sono stati troppi
La ricostruzione, però, deve passare anche da alcuni asset societari. Ferrari e Paratici non si toccano, tutto il resto invece si può rinnovare. Voltare pagina non è mai facile, ma stavolta è necessario. Ci sono troppi punti interrogativi sulla stagione della Fiorentina. Il mercato è stato deludente, scelte sbagliate e giocatori strapagati. Una riflessione è necessaria. Come sugli infortuni, troppi e con tempi di recupero lunghi. Non si può perdere un giocatore come Kean per tutto il campionato. Ma, soprattutto, non si può avere una rosa così tartassata e troppo spesso risicatissima. Per fortuna, e questo è forse uno dei pochi dati positivi, il settore giovanile qualche talento lo ha prodotto e l’anno prossimo, invece di mandarli a giocare, sarebbe più utile farli crescere qui, e chiedere al nuovo tecnico di avere il coraggio di mandarli in campo. Per scelta e non per necessità. Dunque alla nuova Fiorentina servono un allenatore, parecchi giocatori, magari un altro manager. E servirà anche una valutazione dello staff medico-sanitario. Tutte cose che Paratici e Ferrari faranno insieme alla famiglia Commisso nel summit americano in cui verrà delineato il nuovo progetto. Senza dimenticare lo stadio. Il Franchi è un altro degli asset fondamentali per il rilancio, ma qui la società viola può fare ben poco, è tutto nelle mani di Palazzo Vecchio.
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