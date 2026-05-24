Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Paratici voleva vendere Gosens. Ma qualcosa adesso è cambiato”

La Nazione

Nazione: “Paratici voleva vendere Gosens. Ma qualcosa adesso è cambiato”

Nazione: “Paratici voleva vendere Gosens. Ma qualcosa adesso è cambiato” - immagine 1
Sulla lista dei partenti sembrava esserci anche Robin Gosens, ma il tedesco ha fatto sapere pubblicamente di voler rimanere
Redazione VN

Non solo Dodò e Fortini. Sulla lista dei partenti sembrava esserci anche Robin Gosens, ma il tedesco ha fatto sapere pubblicamente dopo la partita contro l’Atalanta di voler rimanere a Firenze e alla Fiorentina. La sua situazione resta comunque da valutare.

Il grave infortunio di Fabiano Parisi potrebbe però incidere sulle decisioni del club, rendendo più probabile la permanenza di Gosens per esigenze di rosa e copertura del ruolo. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Ferrara: “Paratici e l’intoccabile e furbo Ferrari da Commisso per la paghetta”
Repubblica: “Paratici e Ferrari saranno i punti fermi della rivoluzione viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA