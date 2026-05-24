Non solo Dodò e Fortini. Sulla lista dei partenti sembrava esserci anche Robin Gosens, ma il tedesco ha fatto sapere pubblicamente dopo la partita contro l’Atalanta di voler rimanere a Firenze e alla Fiorentina. La sua situazione resta comunque da valutare.
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La Nazione
Nazione: “Paratici voleva vendere Gosens. Ma qualcosa adesso è cambiato”
Sulla lista dei partenti sembrava esserci anche Robin Gosens, ma il tedesco ha fatto sapere pubblicamente di voler rimanere
Il grave infortunio di Fabiano Parisi potrebbe però incidere sulle decisioni del club, rendendo più probabile la permanenza di Gosens per esigenze di rosa e copertura del ruolo. Lo scrive la Nazione.
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