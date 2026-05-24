Nazione: “Paratici voleva vendere Gosens. Ma qualcosa adesso è cambiato”

Sulla lista dei partenti sembrava esserci anche Robin Gosens, ma il tedesco ha fatto sapere pubblicamente di voler rimanere

Non solo Dodò e Fortini. Sulla lista dei partenti sembrava esserci anche Robin Gosens, ma il tedesco ha fatto sapere pubblicamente dopo la partita contro l’Atalanta di voler rimanere a Firenze e alla Fiorentina. La sua situazione resta comunque da valutare.