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Repubblica: “Paratici e Ferrari saranno i punti fermi della rivoluzione viola”

dirigenza Fiorentina
A fare il primo passo, però, dovrà essere Joseph Commisso
Redazione VN

La Fiorentina si appresta a vivere un'estate piena di cambiamenti dopo una stagione a dir poco deludente. Giuseppe Calabrese su Repubblica Firenze non ha dubbi su chi siano i due punti fermi: Fabio Paratici e Alessandro Ferrari. Ecco cosa si legge nell'articolo:

Non basterà cambiare l’allenatore, paradossalmente non è questa la priorità. Per ripartire con basi solide Commisso jr dovrà dare il via a una vera e propria rivoluzione. Due i punti fermi, Paratici e Ferrari. Al primo è demandata tutta la ricostruzione tecnica e societaria, al secondo la gestione del non semplice progetto stadio, con un occhio ovviamente anche ai conti e a tutto il resto. Il primo passo, però, dovrà farlo Giuseppe Commisso. E’ finito il tempo dei messaggi social, il presidente deve uscire, una volta per tutte, dall’imbarazzo dell’incertezza. Tocca a lui disegnare il perimetro economico dentro il quale si muoveranno gli altri protagonisti. E tracciare anche un profilo delle ambizioni della Fiorentina, a medio o lungo termine non importa, per dare una visione chiara della sua idea di calcio. Un passaggio fondamentale per comprendere se ci sarà un rilancio, come tutti sperano, oppure no.

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