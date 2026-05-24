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Riscatti Fiorentina, Nazione: “Addio Harrison e Rugani, spera solo Solomon”

Riscatti Fiorentina, Nazione: “Addio Harrison e Rugani, spera solo Solomon” - immagine 1
Ultima in maglia viola sicura per Harrison, mentre Solomon continua a coltivare qualche speranza di riscatto
Redazione VN

La Nazione si sofferma sui riscatti in casa Fiorentina. Ultima in maglia viola sicura per Harrison, mentre Solomon continua a coltivare qualche speranza di riscatto. Addio invece certo per Daniele Rugani.

Formalmente gli è mancata una sola presenza per far scattare il riscatto obbligatorio, ma il giocatore aveva già capito che non sarebbe comunque rimasto alla Fiorentina.

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