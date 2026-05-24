Per il terzo anno consecutivo il Viola Park è teatro delle final four Primavera - negli ultimi due tornei, a festeggiare nel centro sportivo di Bagno a Ripoli erano state Sassuolo (2024) e Inter (2025). Si comincia oggi pomeriggio con i padroni di casa della Fiorentina, che hanno chiuso primi in classifica la regular season, a pari merito col Parma, che ospitano una delle sorprese del torneo, il Bologna: sarà Daniele Galloppa contro Stefano Morrone, due dei tecnici più promettenti del panorama italiano ma anche due ex compagni di squadra ai tempi di Parma.
Corriere dello Sport
CorSport: “Oggi la Fiorentina Primavera si gioca un sogno con Galloppa”
Il primo potrà contare su tutti i ragazzi che nella seconda parte della stagione sono stati 'promossi' tra i grandi, e quindi il bomber Riccardo Braschi (17 gol in stagione, marcatore principe del miglior attacco dell'anno), ma anche Kouadio e Balbo; dall'altra parte il Bologna (quinto in campionato) è fresco dello sgambetto esterno fatto ai quarti alla Roma, non potrà contare su Francioli (infortunato) ma punterà su Castaldo e Lo Monaco, entrambi in rete nella rimonta coi giallorossi, e anche su Jesse Saputo (centrocampista figlio del presidente Joey Saputo).
Domani la seconda semifinale, il Parma entra in scena e sfida il Cesena, che ha eliminato l'Inter venerdì in un quarto contrassegnato dalle polemiche arbitrali. Finalissima, sempre al Viola Park giovedì sera. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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