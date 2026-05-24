CorSport: “Oggi la Fiorentina Primavera si gioca un sogno con Galloppa”

Per il terzo anno consecutivo il Viola Park è teatro delle final four Primavera - negli ultimi due tornei, a festeggiare nel centro sportivo di Bagno a Ripoli erano state Sassuolo (2024) e Inter (2025). Si comincia oggi pomeriggio con i padroni di casa della Fiorentina, che hanno chiuso primi in classifica la regular season, a pari merito col Parma , che ospitano una delle sorprese del torneo, il Bologna: sarà Daniele Galloppa contro Stefano Morrone, due dei tecnici più promettenti del panorama italiano ma anche due ex compagni di squadra ai tempi di Parma.

Il primo potrà contare su tutti i ragazzi che nella seconda parte della stagione sono stati 'promossi' tra i grandi, e quindi il bomber Riccardo Braschi (17 gol in stagione, marcatore principe del miglior attacco dell'anno), ma anche Kouadio e Balbo; dall'altra parte il Bologna (quinto in campionato) è fresco dello sgambetto esterno fatto ai quarti alla Roma, non potrà contare su Francioli (infortunato) ma punterà su Castaldo e Lo Monaco, entrambi in rete nella rimonta coi giallorossi, e anche su Jesse Saputo (centrocampista figlio del presidente Joey Saputo).