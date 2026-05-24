Fabio Paratici dovrà affrontare le cessioni di diversi giocatori. Il caso più spinoso sembra Albert Gudmundsson. I fischi piovuti sull’islandese al momento della sostituzione contro l’Atalanta hanno segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra il giocatore e Firenze.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gudmundsson, punto di non ritorno. Nazione: “Ecco quanto vorrebbe Paratici”
La Nazione
Gudmundsson, punto di non ritorno. Nazione: “Ecco quanto vorrebbe Paratici”
Sempre atteso al salto di qualità, Gudmundsson non è mai riuscito a incidere davvero con la maglia della Fiorentina
Sempre atteso al salto di qualità, Gudmundsson non è mai riuscito a incidere davvero con la maglia della Fiorentina. Per questo motivo sarà tra i cedibili nella prossima sessione estiva di mercato, con il club che vorrebbe incassare circa una ventina di milioni di euro. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA