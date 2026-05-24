Sarà un'estate di rivoluzione in casa Fiorentina, reduce da una delle sue peggiori stagioni. Una delle novità potrebbe riguardare la Mediacom, azienda della famiglia Commisso, nonché sponsor della squadra viola. Ecco cosa si legge su Repubblica Firenze nell'articolo a firma Giuseppe Calabrese:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Mediacom potrebbe non essere più lo sponsor della Fiorentina”
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Repubblica: “Mediacom potrebbe non essere più lo sponsor della Fiorentina”
La Fiorentina si appresta a vivere un'estate piena di cambiamenti
E' finita tra i fischi, e del resto ci si poteva aspettare dopo una stagione come questa, rimasta in bilico sulla retrocessione fino a poche giornate dalla fine. Vanoli dice di aver fatto un’impresa, questo però non alleggerisce il peso di una stagione dove niente è andato per il verso giusto. E, soprattutto, non cancella le responsabilità, che non stanno da una parte sola. Ieri sera i tifosi se la sono presa con i giocatori, i primi responsabili dello strazio in campionato e Conference, ma neppure società e allenatore sono esenti da colpe. Tutti nel calderone dell’insoddisfazione generale. E tutti al centro di una profonda riflessione che nelle prossime ore verrà fatta a New York per capire se ci sono i presupposti per andare avanti, e a quali condizioni. Gira voce che Mediacom potrebbe ritirare la sponsorizzazione alla Fiorentina: se così fosse ci sarebbe un problema in più da risolvere, e non di poco conto.
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