Che quella di venerdì contro l’Atalanta sia stata l’ultima partita in maglia viola per diversi giocatori è una possibilità concreta. Il mercato estivo porterà cambiamenti importanti nella rosa della Fiorentina e il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici sarà quello di sciogliere diversi nodi legati al futuro della squadra.
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La Nazione
Nazione: “Paratici mette sul mercato Dodò e Fortini. Le valutazioni”
Le sensazioni portano verso una possibile cessione sia di Dodò sia di Tommaso Fortini. I rinnovi contrattuali si sono infatti bloccati
Le situazioni più delicate riguardano soprattutto i giocatori in scadenza nel 2027. In particolare, le sensazioni portano verso una possibile cessione sia di Dodò sia di Tommaso Fortini. I rinnovi contrattuali si sono infatti bloccati da tempo e il club sembra ormai orientato ad ascoltare eventuali offerte.
La Fiorentina, però, non ha intenzione di svendere i propri giocatori. Dodò potrebbe partire soltanto davanti a una proposta superiore ai 20 milioni di euro, mentre per Fortini la valutazione sarebbe inferiore ai 10 milioni. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane e dalle strategie che Paratici deciderà di adottare per la ricostruzione della squadra. Lo scrive la Nazione.
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