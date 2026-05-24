Nazione: “Paratici mette sul mercato Dodò e Fortini. Le valutazioni”

Le sensazioni portano verso una possibile cessione sia di Dodò sia di Tommaso Fortini. I rinnovi contrattuali si sono infatti bloccati

Redazione VN 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 08:04)

Che quella di venerdì contro l’Atalanta sia stata l’ultima partita in maglia viola per diversi giocatori è una possibilità concreta. Il mercato estivo porterà cambiamenti importanti nella rosa della Fiorentina e il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici sarà quello di sciogliere diversi nodi legati al futuro della squadra.

Le situazioni più delicate riguardano soprattutto i giocatori in scadenza nel 2027. In particolare, le sensazioni portano verso una possibile cessione sia di Dodò sia di Tommaso Fortini. I rinnovi contrattuali si sono infatti bloccati da tempo e il club sembra ormai orientato ad ascoltare eventuali offerte.

La Fiorentina, però, non ha intenzione di svendere i propri giocatori. Dodò potrebbe partire soltanto davanti a una proposta superiore ai 20 milioni di euro, mentre per Fortini la valutazione sarebbe inferiore ai 10 milioni. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane e dalle strategie che Paratici deciderà di adottare per la ricostruzione della squadra. Lo scrive la Nazione.