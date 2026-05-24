Nazione rivela: “A breve Paratici incontrerà l’agente di Comuzzo. Il motivo”

L’immagine più nitida della stagione di Pietro Comuzzo resta quella della gara contro l’Atalanta, con un autogol goffo che sintetizza una stagione fatta di incertezze tecniche e mentali. I l difensore classe 2005, dopo l’esplosione sotto la gestione Palladino, era chiamato al difficile salto della conferma , ma la sua annata si è rivelata insufficiente, con circa 400 minuti in meno rispetto alla stagione precedente.

Il rendimento discontinuo lo ha spesso reso uno dei punti deboli della retroguardia della Fiorentina, fino ai richiami in campo e alle correzioni di Paolo Vanoli, come avvenuto contro la Juventus. Nonostante le difficoltà, il suo valore di mercato era stato altissimo fino a pochi mesi fa, con offerte importanti arrivate da club come il Napoli e l’Al Hilal, ma la società ha deciso di trattenerlo già a gennaio.