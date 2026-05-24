L’immagine più nitida della stagione di Pietro Comuzzo resta quella della gara contro l’Atalanta, con un autogol goffo che sintetizza una stagione fatta di incertezze tecniche e mentali. Il difensore classe 2005, dopo l’esplosione sotto la gestione Palladino, era chiamato al difficile salto della conferma, ma la sua annata si è rivelata insufficiente, con circa 400 minuti in meno rispetto alla stagione precedente.
La Nazione
Nazione rivela: “A breve Paratici incontrerà l’agente di Comuzzo. Il motivo”
Il rendimento discontinuo lo ha spesso reso uno dei punti deboli della retroguardia della Fiorentina, fino ai richiami in campo e alle correzioni di Paolo Vanoli, come avvenuto contro la Juventus. Nonostante le difficoltà, il suo valore di mercato era stato altissimo fino a pochi mesi fa, con offerte importanti arrivate da club come il Napoli e l’Al Hilal, ma la società ha deciso di trattenerlo già a gennaio.
Ora la Fiorentina vuole rilanciare il giocatore, forte anche del rinnovo fino al 2030. Nei prossimi incontri con l’agente si ribadirà la volontà di puntare ancora su di lui, ma molto dipenderà dal prossimo allenatore, che dovrà restituire a Comuzzo la solidità e l’identità del “mastino” difensivo che aveva fatto nascere paragoni importanti come quello con Pietro Vierchowod. Lo scrive la Nazione.
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