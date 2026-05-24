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Nazione: “Kean, addio solo a prezzo scontato. Nessuno pagherà la clausola”

Kean Fiorentina
La questione Kean (venerdì in tribuna, out dal 4 aprile) occuperà verosimilmente tutto il mese di luglio
Redazione VN

La questione Kean (venerdì in tribuna, out dal 4 aprile) occuperà verosimilmente tutto il mese di luglio. Fino al 15 resisterà la famosa clausola da 62 milioni di euro.

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Ma realisticamente non arriverà nessuno a pagare quella cifra per l’attaccante, reduce da una stagione travagliata. Da metà mese si capirà quel che vorrà fare la Fiorentina: o sarà dichiarato incedibile (come è stato la scorsa estate) o si cercherà un club pronto a prenderlo ma a prezzo scontato. Lo scrive la Nazione.

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