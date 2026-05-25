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L’Avellino mette nel mirino due giovani viola: ipotesi prestito in Serie B

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In occasione della semifinale del campionato Primavera, al Viola Park, è stato avvistato Mario Aiello, ds dell'Avellino
Redazione VN

I giovani della Fiorentina fanno gola a tanti, non solo in Serie A. In occasione della semifinale del campionato Primavera, al Viola Park, è stato avvistato Mario Aiello, ds dell'Avellino. La squadra, affidata a Nesta, è alla caccia di nuovi talenti per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta SportChannel24.it, l'interesse del club è rivolto al difensore Kouadio e all'attaccante Braschi. Il secondo, che quest'anno ha trovato l'esordio in Serie A con la Fiorentina, non ha trovato lo spazio sperato. Con una situazione in attacco tutta da monitorare facile ipotizzare un prestito.

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