L’Avellino mette nel mirino due giovani viola: ipotesi prestito in Serie B

I giovani della Fiorentina fanno gola a tanti , non solo in Serie A. In occasione della semifinale del campionato Primavera, al Viola Park, è stato avvistato Mario Aiello, ds dell'Avellino . La squadra, affidata a Nesta, è alla caccia di nuovi talenti per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta SportChannel24.it, l'interesse del club è rivolto al difensore Kouadio e all'attaccante Braschi. Il secondo, che quest'anno ha trovato l'esordio in Serie A con la Fiorentina, non ha trovato lo spazio sperato. Con una situazione in attacco tutta da monitorare facile ipotizzare un prestito.