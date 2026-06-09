Guetta: “Paratici si è accorto di una cosa. Fagioli è stato appena sufficiente”

"Mi sembra che la modestia di Grosso giochi un ruolo quasi autolesionistico per il suo profilo. Alla fine il suo rigore nel 2006 è stato l'ultimo momento felice dell'Italia ai Mondiali. Credo che Paratici non abbia voluto proporsi a certi allenatori, senza una base forte sotto. Paratici si è accorto che la ricostruzione sarà lunga. A me la stagione di Fagioli non è sembrata così straordinaria, per me arriva a fatica al 6.5. La Fiorentina deve ripartire da De Gea, Fagioli e Kean. Ma su Fagioli, credo che ci innamoriamo troppo delle nostre idee. Kean in campo non ha mai deluso a livello comportamentale, ha sempre dato tutto. C'è troppo pessimismo in giro, le possibilità di fare bene ci sono, e non giocare l'Europa porterà qualche punto. Il problema non è il non vincere, ma che la gestione Commisso, come risultati, sia stata la peggiore dal 1980 in poi. I piazzamenti nella sua era sono stati risicati, con le 3 finali perse. Non mi sembra che Pradè sia da accomunare con Pioli. Doveva andare via un paio di anni prima, ma qualcosa di buono nei suoi anni l'ha fatto. La responsabilità primaria è comunque della società, che sceglie le persone"