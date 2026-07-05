Caso Mbappé e mercato, parla l’obiettivo viola Gill: “Torino? Grande club, vedremo”

È stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questo Mondiale. Orlando Gill, portiere del Paraguay balzato agli onori delle cronache nei giorni scorsi per aver eliminato la Germania grazie alle sue parate ai rigori, ha salutato la competizione nella notte. Il suo Paraguay è stato eliminato dalla Francia al termine di un ottavo di finale tiratissimo, spigoloso e ricco di tensione, in cui l'estremo difensore classe 2000 è stato comunque premiato come MVP della sfida. Una partita accesissima, finita al centro delle polemiche per alcune scorrettezze paraguaiane e per la caldissima scena finale che ha visto protagonisti lo stesso Gill e Kylian Mbappé: il fuoriclasse francese, al triplice fischio, ha esultato in faccia al portiere negandogli la stretta di mano, provocando la reazione immediata del numero uno paraguaiano, che gli ha scagliato il pallone direttamente sulla schiena.