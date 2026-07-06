La Fiorentina inaugura ufficialmente la stagione del centenario con la presentazione della nuova maglia, seguita dalla conferenza di Fabio Grosso e dall'inizio del ritiro al Viola Park. Dopo la difficile annata appena conclusa, il club vuole voltare pagina affidandosi al nuovo corso guidato dal tecnico e dal direttore sportivo Fabio Paratici, chiamati a costruire una squadra più competitiva e ambiziosa.
La Nazione
Fiorentina, inizia la stagione. Nazione: “Da Grosso a Kean, tutti i temi cruciali”
Il mercato entrerà nel vivo proprio nei prossimi giorni. Dopo gli arrivi di Viery e Radu Dragusin, la Fiorentina punta a chiudere anche le operazioni per Kristian Thorstvedt e Luca Koleosho, mentre sono attese diverse cessioni per completare il rinnovamento della rosa. L'obiettivo dichiarato è creare una squadra in grado di crescere nel tempo e tornare protagonista.
Resta infine centrale la situazione di Moise Kean. Fino al 15 luglio sarà valida la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, ma il club spera di poter ripartire proprio dal suo centravanti. La permanenza dell'attaccante rappresenterebbe un punto di forza importante per una Fiorentina che punta a tornare stabilmente in Europa, senza però fissare obiettivi troppo ambiziosi a parole. Lo scrive la Nazione.
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