Fiorentina, inizia la stagione. Nazione: “Da Grosso a Kean, tutti i temi cruciali”

La Fiorentina inaugura ufficialmente la stagione del centenario con la presentazione della nuova maglia, s eguita dalla conferenza di Fabio Grosso e dall'inizio del ritiro al Viola Park . Dopo la difficile annata appena conclusa, il club vuole voltare pagina affidandosi al nuovo corso guidato dal tecnico e dal direttore sportivo Fabio Paratici, chiamati a costruire una squadra più competitiva e ambiziosa.

Il mercato entrerà nel vivo proprio nei prossimi giorni. Dopo gli arrivi di Viery e Radu Dragusin, la Fiorentina punta a chiudere anche le operazioni per Kristian Thorstvedt e Luca Koleosho, mentre sono attese diverse cessioni per completare il rinnovamento della rosa. L'obiettivo dichiarato è creare una squadra in grado di crescere nel tempo e tornare protagonista.