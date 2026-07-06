Fiorentina, quanti giocatori! Nazione: “I dettagli dei convocati per il ritiro”

Attualmente i giocatori sotto contratto sono 47, compreso il nuovo acquisto Viery, ma il numero è destinato a diminuire. Dopo la cessione di Baroncelli al Gubbio e il prestito ormai definito di Martinelli all'Avellino, la dirigenza punta a completare altre uscite per ridurre la rosa a circa 35 elementi.

Tra gli assenti certi all'inizio del ritiro ci saranno Marin Pongracic, ancora in vacanza dopo gli impegni con la Croazia, e il portiere Tommaso Vannucchi, impegnato con l'Italia Under 19 agli Europei. Tutti gli altri, compresi Ndour, Comuzzo, Gudmundsson e Balbo, saranno regolarmente a disposizione di Fabio Grosso. Lo scrive la Nazione.