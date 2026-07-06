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Fiorentina, quanti giocatori! Nazione: “I dettagli dei convocati per il ritiro”

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La Fiorentina si prepara a diramare l'elenco dei convocati per il ritiro estivo, in programma dal 10 luglio al Viola Park agli ordini di Fabio Grosso
Redazione VN

La Fiorentina si prepara a diramare l'elenco dei convocati per il ritiro estivo, in programma dal 10 luglio al Viola Park agli ordini di Fabio Grosso. La lista offrirà le prime indicazioni sulle scelte tecniche del nuovo allenatore e sul gruppo che prenderà parte alla preparazione.

Attualmente i giocatori sotto contratto sono 47, compreso il nuovo acquisto Viery, ma il numero è destinato a diminuire. Dopo la cessione di Baroncelli al Gubbio e il prestito ormai definito di Martinelli all'Avellino, la dirigenza punta a completare altre uscite per ridurre la rosa a circa 35 elementi.

Tra gli assenti certi all'inizio del ritiro ci saranno Marin Pongracic, ancora in vacanza dopo gli impegni con la Croazia, e il portiere Tommaso Vannucchi, impegnato con l'Italia Under 19 agli Europei. Tutti gli altri, compresi Ndour, Comuzzo, Gudmundsson e Balbo, saranno regolarmente a disposizione di Fabio Grosso. Lo scrive la Nazione.

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