Ounahi: due messaggi al Mondiale (e al mercato): la posizione di Paratici

Ounahi ha di nuovo, stregato tutti al Mondiale. Paratici lo aveva già seguito nelle scorse settimane

Redazione VN 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 11:34)

Il Marocco continua a dimostrare a tutti che squadra sia. Il Mondiale del 2022 poteva essere una sorpresa, ma questa edizione conferma il livello del calcio marocchino. Un calcio moderno, rappresentato al meglio da una rosa creativa ed organizzata, in grado di schiantare il Canada per 3-0. Il protagonista della gara è stato Azzedine Ounahi, centrocampista del Girona. Ounahi è l'uomo dei Mondiali, visto che già in Qatar aveva brillato, salvo poi perdersi, tra Panathinaikos e Girona fino alla retrocessione di quest'anno in terra catalana. L'ex Marsiglia era stato accostato alla Fiorentina alcune settimane fa.

Prezzo abbordabile — Un centrocampista istintivo, con una tecnica di alto livello, in grado di scompigliare le difese avversarie sulla trequarti con i suoi movimenti. Il suo profilo potrebbe tornare di moda per numerosi club europei, tra cui, secondo Mundo Deportivo, ci sarebbero Real Betis e Celta Vigo in Spagna, dopo che gli approcci di Villarreal e Real Sociedad sono stati respinti. Ounahi costa 20 milioni, cifra leggermente inferiore rispetto alla clausola di 25.

E la Fiorentina? — Fabio Paratici, nella sua visita negli States, aveva assistito alla sfida tra Brasile e Marocco, altra gara ben giocata da Ounahi. Da allora il Mondiale della mezzala è andato in crescendo, culminando nella la doppietta di ieri. In ottica Fiorentina, tuttavia, non si registrano aggiornamenti. Paratici sembra essersi orientato su Thorstvedt, un centrocampista diverso, ma che potrebbe occupare il terzo slot nella mediana viola, in un'ottica di 4-3-3 con Fabio Grosso in panchina. Certamente aver visto dal vivo il talento di Ounahi avrà fatto drizzare le antenne di Paratici, vista anche la retrocessione del Girona: una vera occasione di mercato. Le smentite piovute su Oulai lasceranno spazio per un nuovo tentativo in futuro?