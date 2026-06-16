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La Nazione

Nazione: “Fiorentina, ritorno di fiamma per Ounahi. Ma Paratici ha un timore”

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A centrocampo ha preso forza la candidatura di Azzedine Ounahi. Il centrocampista offensivo marocchino piace molto
Redazione VN

Non solo esterni e terzini. A centrocampo ha preso forza la candidatura di Azzedine Ounahi. Il centrocampista offensivo marocchino è un volto già noto alla Fiorentina, che lo ha affrontato nella scorsa edizione della Conference League quando vestiva la maglia del Panathinaikos.

Ounahi

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Dopo l’esperienza in Grecia, il giocatore è approdato al Girona, club appena retrocesso dalla Liga. Classica opportunità di mercato, che Paratici ha seguito dal vivo nel corso del debutto Mondiale del Marocco contro il Brasile.

Paratici

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Il timore dei dirigenti viola è che proprio la vetrina internazionale possa farne lievitare il prezzo. Lo scrive la Nazione.

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