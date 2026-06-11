I comunicati della società spagnola, dal tenore molto diverso l'uno dall'altro.
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Il Real Madrid ufficializza il ritorno di Mourinho e… Papa Leone XIV
I comunicati della società spagnola
Mourinho bis—
Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. José Mourinho si unirà al Real Madrid il 13 luglio, giorno in cui inizierà la preparazione precampionato.
Papa socio onorario—
Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare Sua Santità Papa Leone XIV membro onorario del Real Madrid, la massima onorificenza conferita dal nostro club. In questo modo, il Real Madrid esprime la sua ammirazione e il suo riconoscimento per una figura universale che rappresenta miliardi di persone e promuove la pace, la solidarietà e la giustizia nel mondo. La sua visita allo stadio Santiago Bernabéu l'8 giugno 2026 è stata un onore per il Real Madrid e rimarrà per sempre uno dei momenti più emozionanti della nostra storia.
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