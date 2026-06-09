L'Atletico Madrid ha rifiutato l'offerta del Real Madrid di ben 150 milioni per l'attaccane argentino, Julian Alvarez. Il club, però, non si è limitato a dire di no alla proposta ricevuta, ma ha anche rilanciato il comunicato del Blancos rispondendo con una serie di emoji sorridenti, senza alcun commento testuale. Ma non solo, perché dopo è arrivata anche la risposta ufficiale:
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VIOLA NEWS altri campionati Real Madrid, offerta folle all’Atletico per Alvarez: la risposta con tanto di sfottò
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Real Madrid, offerta folle all’Atletico per Alvarez: la risposta con tanto di sfottò
Siparietto particolare tra Real Madrid e Atletico Madrid per la maxi offerta rifiutata per l'attaccante Julian Alvarez
Comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sul comunicato ufficiale dei nostri vicini del Real Madrid: 1) Vi hanno tagliato il video del Papa dove diceva di essere anche tifoso dell’Atletico. 2) Avrete confuso l’educazione con la gratitudine, ma perché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3) Non abbiamo né studiato né valutato alcuna offerta per Julián. 4) Come potremmo non andare d’accordo se ci fate ridere persino più del Barcellona? Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, vedete di smetterla di ‘rubare’ giocatori dalla nostra Accademia. Grazie Real!
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