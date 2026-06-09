Real Madrid, offerta folle all’Atletico per Alvarez: la risposta con tanto di sfottò

L'Atletico Madrid ha rifiutato l'offerta del Real Madrid di ben 150 milioni per l'attaccane argentino, Julian Alvarez. Il club, però, non si è limitato a dire di no alla proposta ricevuta, ma ha anche rilanciato il comunicato del Blancos rispondendo con una serie di emoji sorridenti, senza alcun commento testuale. Ma non solo, perché dopo è arrivata anche la risposta ufficiale: