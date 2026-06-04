L'ex allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, cercato anche da Paratici per la Fiorentina, è ufficialmente il nuovo tecnico del Liverpool. Il comunicato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati Iraola resta in Premier League, è ufficiale: ha firmato per una big
altri campionati
Iraola resta in Premier League, è ufficiale: ha firmato per una big
Andoni Iraola ha ufficialmente firmato per un altro club di Premier League: il tecnico spagnolo resterà in Inghilterra
Il Liverpool FC può confermare che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club in vista della stagione 2026-27. Il 43enne prenderà il timone ad Anfield per succedere ad Arne Slot, che sabato ha lasciato i Reds. Iraola arriva dopo tre impressionanti stagioni in Premier League con l'AFC Bournemouth, portandoli in Europa per la prima volta nella loro storia con un sesto posto in classifica il mese scorso.
LEGGI ANCHE
Le sue parole—
Sono emozionato, davvero tanto. Perché ovviamente conosci il Liverpool, sai che è un grande club, un club enorme, uno dei più grandi al mondo. Ma sentendomi dentro e comprendendo un po' di più questo club, ho sempre pensato che fosse un club speciale. Non servono molte cose per essere attratti dal Liverpool. Liverpool è Liverpool. Ma ovviamente l'atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, la possibilità per me di allenare giocatori di alto livello, la possibilità di lottare per i titoli. Penso che non possa essere più attraente di così. È difficile trovarlo. Quindi, sono davvero entusiasta di iniziare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA